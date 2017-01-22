العدل: 150 ألف صك بـ(معاملة اليوم الواحد)

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الرياض – البلاد

شهدت كتابات العدل بالمملكة إصدار (156.342) صكاً وعقداً للأفراد والشركات، منذ صدور توجيه معالي وزير العدل لكتابات العدل، باختصار إجراءات بيع وشراء العقارات، وتوثيق العقود للمؤسسات والشركات، إلى عدة خطوات ميسرة، للتسهيل على المستفيدين في إفراغ الصكوك .

وأكدت وزارة العدل أن آلية الإفراغ التي تمت وفقاً للإجراءات المختصرة، التي وجه بها وزير العدل، تعمل على سرعة إنهاء المعاملات، تحقيقاً لتطبيق (إنهاء المعاملات في يوم واحد)، حيث تستغرق من الوقت (10) دقائق فقط .

وأوضح تقرير صادر عن أعمال كتابات العدل، أن منطقة الرياض تصدّرت مناطق المملكة في إفراغ الصكوك بإجمالي بلغ (46.196) صكاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي (27.716) صكاً جرى إفراغها، ثم المنطقة الشرقية .

وحدد التوجيه السابق لمعالي الوزير خمس خطوات ، تتمثل في إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع بطاقة الهوية الوطنية، ووجود وكالة سارية لا يتجاوز تاريخ صدورها خمس سنوات في حال المفرغ، أو المفرغ إليه وكيلاً للبائع أو المشتري، مع الملاحظة بأن تكون الوكالة مصدقة في حال كونها صادرة من خارج المملكة، وأن تكون القيمة المدفوعة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب، مع إحضار إشعار بذلك).