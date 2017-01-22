العدل: 150 ألف صك بـ(معاملة اليوم الواحد)

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

شهدت كتابات العدل بالمملكة إصدار (156.342) صكاً وعقداً للأفراد والشركات خلال الثمانية أشهر الماضية، وذلك منذ صدور توجيه معالي وزير العدل لكتابات العدل، باختصار إجراءات بيع وشراء العقارات وتوثيق العقود للمؤسسات والشركات إلى عدة خطوات ميسرة، للتسهيل على المستفيدين في إفراغ الصكوك .

وأكدت وزارة العدل، أن آلية الإفراغ التي تمت وفقاً للإجراءات المختصرة التي وجه بها وزير العدل، تعمل على سرعة إنهاء المعاملات تحقيقاً لتطبيق (إنهاء المعاملات في يوم واحد)، حيث تستغرق من الوقت (10) دقائق فقط .

وأوضح تقرير صادر عن أعمال كتابات العدل، أن منطقة الرياض تصدّرت مناطق المملكة في إفراغ الصكوك بإجمالي بلغ (46.196) صكاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي (27.716) صكاً جرى إفراغها، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي صكوك مفرغة بلغت (26.807) صكوك خلال الفترة ذاتها ، وجاءت بعدها بقية مناطق المملكة .

وحدد التوجيه السابق لمعالي وزير العدل خمس خطوات لإتمام إفراغ الصكوك، تتمثل في إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع بطاقة الهوية الوطنية، ووجود وكالة سارية لا يتجاوز تاريخ صدورها خمس سنوات في حال المفرغ أو المفرغ إليه وكيلاً للبائع أو المشتري، مع الملاحظة بأن تكون الوكالة مصدقة في حال كونها صادرة من خارج المملكة، وأن تكون القيمة المدفوعة بموجب وسيلة دفع مسجلة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب مع إحضار إشعار بذلك).

كما حدد التوجيه خمس خطوات أخرى في حالة توثيق عقود الشركات، وهي إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة، وإحضار السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليها في العقد والنظام، إضافة إلى أن تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك، وإيضاح رقم السجل التجاري فيها، وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي.