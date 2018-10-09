العدل: 165 ألف مستفيد من خدمة التحقق من الوكالات إلكترونياً

كشفت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من خدمة التحقق من الوكالات الشرعية إلكترونياً عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، بلغ أكثر من 165 ألف مستفيد خلال العام الهجري المنصرم 1439هـ، مقابل 10800 مستفيد في العام 1438هـ، وذلك بعد إضفاء بعض التحسينات التقنية.

وكانت وزارة العدل، قد أعلنت عن تقديم خدمة “التحقق من الوكالة”

وهي خدمة تتيح للمستفيد الاستعلام عن حالة أي وكالة شرعية صادرة من كتابات العدل أو مكاتبها في المحاكم

في جميع مناطق المملكة، حيث تهدف إلى سهولة التحقق من سلامة جميع الوكالات الشرعية الإلكترونية قبل العمل بموجبها.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم الاستعلام عن حالة أي وكالة شرعية، صادرة من كتابات العدل

أو مكاتبها في المحاكم في جميع مناطق المملكة، من خلال 3 وسائل هي: بوابة الوزارة www.moj.gov.sa

أو تطبيقها على الأجهزة الذكية، أو الرقم الموحد 920025888.