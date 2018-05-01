العدل : 200 ألف جلسة قضائية خلال شهر.. ومكة تتصدر

كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل , أن محاكم المملكة عقدت أكثر من 200 ألف جلسة خلال شهر رجب المنصرم 1439هـ .

وتشهد مراحل التقاضي تطوراً رقمياً لافتاً سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة.

وتنوعت موضوعات القضايا التي عقدت فيها الجلسات، لتشمل دعاوى في مبالغ مالية، ودعاوى حضانة، وفسخ نكاح، ونفقة، وغيرها من القضايا.

وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة بـ 55097 جلسة، تليها منطقة الرياض بـ 49485 جلسة

ثم المنطقة الشرقية بـ 28560 جلسة، ثم منطقة عسير بـ 14543 جلسة.

وجاءت محاكم منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بـ 12748 جلسة، ثم منطقة القصيم بـ 11590 جلسة

ثم منطقة جازان بـ 10645 جلسة، ثم منطقة تبوك بـ 7580 جلسة، ثم منطقة حائل بـ 4669 جلسة.

وسجلت محاكم منطقة الجوف 3757 جلسة، تليها منطقة نجران بـ 3224 جلسة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 2766 جلسة

ثم منطقة الباحة بـ 2599 جلسة، مسجلة أقل الجلسات في نفس الفترة.