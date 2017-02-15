العراق يستهدف قيادة داعش بضربة جوية

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بغداد -رويترز

قال الجيش العراقي في بيان يوم الاثنين إن قواته الجوية شنت غارة على منزل كان يُعتقد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يجتمع فيه مع قادة آخرين بالتنظيم. ولم يوضح البيان ما إذا كان البغدادي قد استهدف.

وذكر البيان أن طائرات عراقية من طراز إف-16 استهدفت المنزل الكائن في غرب العراق يوم السبت. ونشر البيان أسماء 13 من قادة التنظيم قال إنهم قتلوا في الغارة الجوية لكن القائمة لم تشمل البغدادي.

وأضاف البيان أن ثلاثة مواقع أخرى للتنظيم في غرب العراق استُهدفت في سلسلة الغارات ذاتها مما أدى إلى مقتل 64 مقاتلا.

وقال الجيش إن البغدادي تحرك الأسبوع الماضي في قافلة من الرقة في سوريا إلى منطقة القائم على الجانب العراقي من الحدود ليناقش مع القادة الانهيار الذي حدث في الموصل ولاختيار خليفة له.

وسبق أن وردت تقارير عن إصابة البغدادي – وهو عراقي اسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي – عدة مرات. وترجع آخر رسالة علنية له إلى نوفمبر تشرين الثاني عندما دعا مقاتلي داعش للدفاع عن الموصل آخر معقل حضري كبير لهم في العراق.

وأكملت القوات العراقية المرحلة الأولى من حملة استعادة الموصل بعد أن طردت داعش من الجانب الشرقي من المدينة الشهر الماضي.