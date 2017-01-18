العراق يطعن في قرار ( كاس)

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بغداد- وكالات

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم عدم الاستسلام لقرار المحكمة الرياضية” كاس ” بإقامة لقاء العراق والأخضر في تصفيات كأس العالم في جدة،

وذلك بعد أن عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة العراقي اجتماعا أمس الثلاثاء لمناقشة مستجدات قضية ملعب مباراة المنتخب العراقي أمام السعودية، بالإضافة إلى دراسة كيفية الاستمرار في المطالبة بحقهم في لعب المباراة خارج المملكة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن رسميًّا، اعتماد ملعب “الجوهرة” ملعبًا للقاء المنتخب السعودي، ونظيره العراقي ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي كامل زغير: محكمة (كاس) ردّت طلبنا باستئناف قرارها، ما يدفعنا بالطعن لدى المحكمة الفيدرالية، والسعي وراء حقنا الذي أقره الاتحاد الدولي في وقت سابق بخوض المباراتين على أرض محايدة.