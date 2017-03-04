العروبة يخشى لهيب الشعلة والقيصومة يتحدى النجوم وضمك عينه على نقاط الجيل

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الدمام-حمودالزهراني

تختتم عصر اليوم مباريات الجولة 22 من دوري الدرجة الاولى بإقامة ثلاث مواجهات سيكون الفوز بالثلاث نقاط العنوان الرئيسي لها.

العروبة x الشعلة

يستضيف فريق العروبة على ملعبه فريق الشعلة وينتظر ان تكون المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين الفوز فيها بالثلاث نقاط تعني الشيء الكثير لكل فريق .ويسعى اصحاب الارض لمسح الصورة الاخيرة وتعويض خسارتهم من الطائي 2- صفر فيما يسعى الضيوف الى تعويض التعادل الاخير 1-1 أمام ضمك.

القيصومة x النجوم

على ملعب نادي الباطن يستضيف فريق القيصومة فريق النجوم في مواجهه لاتقل أهمية عن مواجهات اليوم ثلاث نقاط سيكون الصراع والسباق عليها من اجل مواصلة المشوار للامام والتقدم خطوة في ظل المنافسة القوية بين جميع الفرق في دوري الاولى.

ضمك x الجيل

تحتضن مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية المواجهة التي تجمع فريق ضمك المتسلح بالارض والجمهور وفريق الجيل القادم من الاحساء والذي يطمع لمواصلة المشوار ولن يكون اللقاء سهلا على الفريقين في ظل البحث عن الفوز من يلعب ويركز ويستغل سيفوز بالثلاث نقاط.