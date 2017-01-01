العروبة يواصل صدارته والنجمة يتغلب على التهامي والجيل يتجاوز الابتسام
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الدمام-حمودالزهراني
أقيمت أمس مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي العروبة صدارته لفرق الدوري برصيد 16 نقطة بعد تغلبه على هجر 26-25 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء، فيما بقي هجر بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة. وتفوق الجيل على الابتسام 19-16 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ليرتفع رصيد الجيل إلى 9 نقاط في المركز السابع، فيما بقي الابتسام في المركز السادس بنفس الرصيد. وفي جازان تفوق فريق النجمة على نظيره التهامي 28-24، ليرتفع رصيد النجمة إلى 5 نقاط في المركز التاسع، فيما بقي التهامي على نقاطه التسع بالمركز الخامس ، وكسب الشباب نظيره حراء 26-24 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشرائع بمكة المكرمة، ورفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، فيما بقي حراء عاشراً برصيد 5 نقاط .
التصنيف: الرياضة
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