العروس تزدان بالبهاء والفرح في يوم الوطن

جدة – حماد العبدلي

استمتع مساء الأمس سكان عروس البحر الأحمر، جدة، بفعاليات اليوم الوطني، التي نفذتها الهيئة العامة للترفيه؛ حيث قدمت الطائرات البهلوانية عرضين، يتمثل الأول بعروض على ارتفاع بلغ 2000 قدم استخدم فيها الدخان الأبيض والأخضر اللذان يرمزان لألوان العلم السعودي، مع رسم لوحة جمالية في السماء.

وقد شهد ت مواقع الاحتفالاات على امتداد الكورنيش حضورا كبيرا من المحتفلين الذين حرصوا على مشاهدة العروض والفعاليات بكل وضوح والتقاط الصور بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وعند جادة الواجهة البحرية الجديدة في مدينة جدة، وفي يوم الوطن بدأ مهرجان «النور نورك يا بلد» والذي استخدم فيه أحدث وسائل التقنية للترفيه عبر شاشات مائية استعرضت صور المملكة منذ عهد المؤسس، طيب الله ثراه، حتى حاضر رؤيتنا المستقبلية، كما تنير الإضاءات ثلاثية الأبعاد المباني المحيطة والواجهة البحرية المميزة.

وباستعمال تقنية العالم الافتراضي تفاعل الزوار معها باستخدام هواتفهم لرؤية ما حولهم بصورة مستقبلية.

وتمثل منطقة جدة التاريخية المدوّنة في قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي أهمية كبرى لدى المواطن السعودي، حيث تشكل بأزقتها القديمة معلماً مهماً. ولأن مناسبة اليوم الوطني الـ 88 غالية على قلوب الجميع، اتخذت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) المكان مسرحاً لتبدع فيه من أجل الوطن والمواطن. حيث شهدت العديد من الأنشطة المميزة، منها الجداريات المختلفة، ومعارض الفنون والمتاحف والعروض المسرحية، والتي استقطب آلاف الزوار.

كما انطلقت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني والتي نظمها النادي الأدبي الثقافي بجدة بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للفنون فرع جدة وسط حضور نوعي من مسؤولين وشخصيات معروفة اضافة الى كُتاب واعلاميين.

وقد بدأت أول فعالية الاحتفال عبر معرض الفنون البصرية والذي افتتاحه مدير عام فرع وزارة الاعلام بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ وليد بافقيه، وبحضور رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي وبمعية مدير جمعية الثقافة والفنون في جدة الاستاذ محمد ال صبيح و التشكيلي هشام بنجابي .والمقام في صالة جمعية الثقافة والفنون، استمتعوا حينها بمشاهدة عدد كبير من الاعمال التصويرية والتشكيلية والتي صُممت بأيد وطنية، نالت الاعجاب والاستحسان.

ثم كان الحضور على موعد مع فلم سينمائي حمل اسم (جود) والذي أداه مجموعة من الشباب والشابات. فلم جود والذي استغرق بثه الساعة والنصف، هو من اخراج السيد اندرو لانكستر، ومساعد مخرج اسامة خريجي، وبطولة كل من بنيا عطوي،وبلقيس الراشد،ومروان حريري، وتقع أحداثه في المملكة العربية السعودية، ويدفع المشاهدين إلى النظر لأعماق التجارب اليومية، مستخدماً هيكلية قصة تجريبية مستمدة من شكل بناء القصيدة الجاهلية، كقصيدة قديمة لعصر حديث، وكان تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية.

بعدها عرض أوبريت بعنوان” ابن الشهيد” بعدها كرم رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي و مدير جمعية الثقافة والفنون محمد ال صبيح عددا من أبناء شهداء الواجب. وقد تضمن حفل الافتتاح الذي شرفه مسؤولون وشخصيات نخبوية ذات صلة بكافة المجالات اوبريتاً وطنياً حمل عنوان “مسيرة أمة” من اداء مجموعة من الأطفال وبصحبة عروض مسرحية منوعة نالت اعجاب الحضور.