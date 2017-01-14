العروض تنهال على شراحيلي الهلال

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الرياض- البلاد

أكد مصدر مقرب من إدارة نادي الهلال أن إدارة النادي وصلها عدد من العروض الرسمية لبعض اللاعبين المستبعدين من قبل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.

وجاءت العروض الأكثر للحارس الدولي السابق خالد شراحيلي؛ حيث تقدمت 3 أندية من دوري جميل بعروض إعارة أو الانتقال النهائي للاعب.

وأضاف المصدر المقرب من الإدارة الهلالية أن العروض الأكثر جديا للاعب من ناديي الرائد والفيصلي، وعروضهما بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر قادمة، خلال الانتقالات الشتوية القادمة خلال هذا الشهر.

وأكد مصدر مقرب جدا من اللاعب خالد شراحيلي أنه يحبذ الانتقال لنادي الرائد، والذي كان انتقل له من قبل في فترة سابقة على سبيل الإعارة أيضا، وعاد بعدها للزعيم بعد أن أبلى بلاء حسنا، وظهر بمستوى أعاده لصفوف الهلال مرة أخرى بصفة أساسية.

وجدير بالذكرأن نادي الهلال وقع عقوبات مختلفة على اللاعب بعد خروجه عن النص في بعض المواقف والمشاجرات خارج النادي، والظهور بمظهر كان محل سخط الجميع، والتي اعتبرتها الإدارة إساءة للنادي قبل اللاعب.