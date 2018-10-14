العطوي : أخضر 19 يمتلك مواهب واعدة

البلاد- وكالات

أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا خالد العطوي أن مراحل الإعداد الأربع للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تم وضعها عقب التأهل للبطولة، جاءت وفق المبرمج لها من الجهازين الإداري والفني للمنتخب، وحققت الأهداف التكتيكية المرجوة وفق تطلعات الجهاز الفني في النواحي البدنية والفنية والذهنية.

وتابع العطوي:” نمتلك كوكبةً من اللاعبين المميزين، وكلنا ثقة بهم وبما سيقدمونه خلال فترة البطولة، متكلين على الله وواثقين بقدراتنا”.

وحول التنوع في اختيار المنتخبات للمباريات الودية في المعسكرات الماضية، من مختلف القارات والمدارس الكروية قال العطوي: “لعبنا أمام منتخبات سلوفاكيا، والتشيك، ومالي، والأردن، والعراق، وإندونيسيا، وذلك رغبةً منّا كجهاز فني بتحقيق الأهداف التكتيكية في نواحي كسب الصراعات الثنائية، ونسب الاستحواذ، وعدد التمريرات ودقتها، ونسبة استرجاع الكرة، وكل ذلك بأرقام ومعايير محددة مسبقًا، والتي لا يمكن تحقيقها أمام منتخبات ذات مستوىً فني متدني، لذا وقع الخيار على هذه المنتخبات لخوض مباريات ودية معها خلال الفترات الماضية من مراحل الإعداد، ووصلنا إلى نسب مرضية جدًا لنا كجهاز فني للمنتخب، ونطمح للأعلى من خلال المستوى التصاعدي في منافسات البطولة”.

واختتم العطوي حديثه قائلًا: “هدفنا كهدف أي منتخب، وهو التأهل إلى كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا كبطل لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، وليس فقط عن طريق مركز مؤهل، ونسأل الله التوفيق في تحقيق هدفنا اللي عملنا جاهدين من أجله.”

على الصعيد الميداني، واصل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة بوغور بإندونيسيا، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.

وأجرى المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد حصته التدريبية على ملعب “بادجاجاران بوغور”، والتي بدأت بتمارين الاستحواذ على الكرة، تلا ذلك مناورة على نصف مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تدريباته مساء غدٍ الإثنين، ضمن معسكره الإعدادي في إندونيسيا.