العقاري: تمويل بناء الوحدات السكنية خلال أيام

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

‎أكّد المتحدث الرسمي ومدير عام إدارة العلاقات العامة في صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الحصول على تمويل لبناء وحدة سكنية ممكن، وأنه سيتم مباشرة تقديم ذلك عن طريق البنوك خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال إن الصندوق حريص كل الحرص على تحقيق رغبات المواطنين للاستفادة من التمويل للبناء على الأراضي التي يملكونها ، موضحاً أن ذلك سيكون خلال الأيام القادمة وبعد الانتهاء من عمل بعض البرامج التقنية.

وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت الأسبوع الماضي أولى دفعات برنامج “سكني” والبالغ عددها 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي أعلنت عنه الوزارة الشهر الماضي كمستهدف للعام الجاري 2017 ، يتم تخصيصها على دفعات شهرية،

وتشمل 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والأسعار وتتناسب مع جميع فئات المجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، على أن يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني،

و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.كما اعلنت عن تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي ضمن برنامج “سكني” كمستهدف لعام 2017.