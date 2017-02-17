(العقاري): تمويل 90 ألف مستحق.. ولا صحة لتحويل الموافقات السابقة للبنوك

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جدة ــ البلاد

قال المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال، أن كل منطقة لها تسعيرة معينة في الأراضي، كاشفا أن سعر الأراضي في منطقة الرياض تصل إلى 300 ألف ريال، وفي مناطق أخرى من المملكة تصل أسعار الأراضي 50 ألف ريال التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المستفيدين.

وأوضح أن المستفيد من منتج الأراضي له الحق في الانتفاع بها لمدة عشر سنوات، وعند البناء أكثر من 150 مترا يتطلب منه الحصول على شهادة بناء من وزارة الشؤون البلدية والقروية وبالتالي يتم إفراغ الأرض باسم المستفيد، ويستطيع رهن قطعة الأرض وبالتالي أخذ تمويل للبناء.

من جانبه أعلن صندوق التنمية العقارية، استعداده تمويل 90 ألف مستحق للمنتج التمويلي سنويا بدلا من 85 ألف مستفيد، خلال السنوات الأربع المقبلة، فيما ستكون المصارف والمؤسسات التمويلية الموقع معها سابقا جاهزة لتمويل المستفيدين خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر مقبلة.

وقال المشرف على الصندوق أيهم اليوسف إن الصندوق سيلغي بعض برامجه بعد انتهاء قوائم مستفيديها، ويستحدث برامج جديدة، لافتاً الى إيقاف استقبال الطلبات بعد انتهاء قوائم الانتظار الموجودة لديه بعد خمس سنوات ، وأن الوزارة ستستقبل طلبات التمويل من الصندوق العقاري، لتقوم بتحويلها إلى الصندوق ، نافيا تحويل من صدرت لهم الموافقة بالإقراض من الصندوق وتم إمهالهم إلى عام 1439هـ، مؤكدا استمرار دعمهم من قبل الصندوق نفسه وعدم صحة تحويلهم إلى المصارف لتمويلهم، مبينا أن الصندوق العقاري أقرض نحو 21 ألف مواطن خلال 2016 بمبالغ تجاوز عشرة مليارات ريال.