العقاري: ضعف الموارد حول المواطنين للمصارف

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جدة ــ البلاد

ارجع المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي تحويل المواطنين ممن اعطوا مهلة حتى 1439 هـ لتسلم قروضهم إلى المصارف إلى ضعف الموارد المالية لدى الصندوق.

وقال العصيمي إن الصندوق أوجد آلية وبرامج تمويلية عن طريق المصارف، بهدف عدم زيادة مدة انتظار المستحقين للدعم.

وشدد القصيمي على أن الصندوق لم يخالف قرار مجلس الوزراء في تحويله المواطنين إلى المصارف، حيث إن القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء ، فصل بين نوعين من العملاء المتقدمين لدى الصندوق وهما (عميل متقدم بأرض، وعميل متقدم بدون أرض)، وبناء عليه تم إحالة شريحة المتقدمين بدون أرض إلى وزارة الإسكان، بينما يستمر المتقدمون بأرض في الصندوق العقاري بحسب نظام الصندوق، وبناء على ذلك قام الصندوق بحسب نظامه في إيجاد برامج تمويلية مدعومة.

وأفاد المتحدث، بأن 80% من الموجودين في قوائم انتظار، سيتكفل الصندوق بتسديد فوائد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق لا يعتمد قبول أي طلب تمويلي للمصارف إلا بعد الاطلاع عليه والتأكد من تطابقه مع ما يظهر في الحاسبة الموجودة في موقع الصندوق. ص7