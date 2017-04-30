العقاري والعدل والبنوك يبحثون أزمة السداد

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الرياض – البلاد

كشف صندوق التنمية العقاري، أن لديه توجهًا جديدًا للتعاون مع البنوك بما يساعد في فتح خيارات لتقديم منتجات متعددة وبشكل أفضل، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين الذين على قائمة الانتظار يبلغ 500 ألف مواطن.وقال الصندوق في رده على أسئلة لجنة الإسكان بمجلس الشورى، إن هناك دراسة بالتعاون مع وزارة العدل، خاصة بالمتأخرين عن السداد والقوى التابعة لها، مبينًا أن لديه معالجة لذوي الدخل المحدود العاجزين عن الوفاء بالقروض،

وسيتم التعامل معهم وفق آلية محددة.وأشار إلى وجود تعاون مؤخرًا مع جميع الجهات الحكومية بتوفير قاعدة بيانات من أجل مخاطبة المقترضين المتأخرين عن السداد، ولتحصيل المتأخرات التي وصلت إلى 30 مليار ريال. مؤكدًا سعيه ضمن دراساته إلى وضع المقترض المتأخر في السداد ضمن شرائح متعددة، والتحصيل وفق جدولة جديدة.

وذكر الصندوق أنه لم يستلم أي مبالغ من وزارة الإسكان، حيث لم يتم تنفيذ قرار المجلس لدعم الصندوق، كما اتهم بعض الجهات بعدم التعاون بتزويده بجميع البيانات المطلوبة لتنفيذ قرار المجلس بشأن وضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن السداد.