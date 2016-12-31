(العقاري) يستعد لإعلان أكبر القروض في تاريخه

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الرياض – البلاد

قال معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل ، بأن الصندوق يستعد الشهر القادم لإعلان أكبر رقم للقروض العقارية منذ تأسيسه مشيرا إلى أن الصندوق لم يتوقف عام ٢٠١٦ عن صرف القروض حيث أتم صرف ٢٠ ألف قرض، إنما يستعد لإعلان أرقام جديدة الشهر القادم تعتبر الأكبر في تاريخه منذ ٤٠ عاماً.

وكانت قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية قد اشتكت من تأخر إصدار أرقام جديدة للقروض التي توقفت منذ أكثر من عام ونصف العام.

من جهة ثانية أكد مسؤول بوزارة الإسكان على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، لحل مشكلة السكن القائمة حالياً، وأن إطلاق الهيئة العامة للعقار واحدة من المبادرات الرامية لتنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه، لرفع كفاءته في خدمة القطاع السكني المحلي.

وذكر الدكتور عبدالرحمن الخيال أن الوزارة وضعت سلسلة من المبادرات منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية، والتي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة لتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، وهذا ما يسهم في توفير السكن أيضاً للمواطنين.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد ناقش مؤخرا جملة من الأمور التي تهم مسيرة الصندوق الحالية والمستقبلية حيث وافق المجلس على استراتيجية الصندوق المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2030 والهادفة لتنمية واستدامة موارد الصندوق لتحقيق التنمية الاسكانية والمتمثلة في دعم تمويل أكبر عدد ممكن من المساكن والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص وكذلك الاهتمام بتحصيل القروض المستحقة إذ أن ما يتم تحصيله من القروض السابقة يعاد صرفه لمن هم على قوائم الانتظار .

وتسهيلاً لمن لا تنطبق عليه ضوابط ومعايير السداد ، وافق مجلس ادارة الصندوق على قبول ضامن للتسديد في حالة تعثر المقترض عن سداد أي قسط من أقساط القرض .

كما وافق المجلس على الاستمرار بالعمل على تقديم قرض الصندوق على عقار سبق تمويله وتم تسديد كامل المبلغ وفك الرهن عنه وذلك لمرة واحدة .كما صدرت موافقته على رفع الحد الأعلى لعمر المبنى لثلاثين سنة لتحويل قرض الصندوق عليه وذلك تسهيلاً على المواطنين لتملك المساكن في الاحياء التي يرغبونها .