(العقاري) يستعد لتمويل 90 ألف مستحق

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جدة ــ البلاد

أعلن صندوق التنمية العقارية، استعداده تمويل 90 ألف مستحق للمنتج التمويلي سنويا بدلا من 85 ألف مستفيد، خلال السنوات الأربع المقبلة، فيما ستكون المصارف والمؤسسات التمويلية الموقع معها سابقا جاهزة لتمويل المستفيدين خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر مقبلة.

وقال المشرف على الصندوق أيهم اليوسف ان الصندوق سيلغي بعض برامجه بعد انتهاء قوائم مستفيديها، ويستحدث برامج جديدة، لافتاً الى ان الصندوق سيوقف استقبال الطلبات بعد انتهاء قوائم الانتظار الموجودة لديه بعد خمس سنوات.

وقال اليوسف على هامش مؤتمر وزارة الإسكان لإعلان أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017 في الرياض ، أن الوزارة ستكون الجهة المعنية باستقبال طلبات التمويل من الصندوق العقاري، وعلى أثرها ستقوم الوزارة بتحويل الطلبات للصندوق.

ونفى اليوسف تحويل من صدرت لهم الموافقة بالإقراض من الصندوق وتم إمهالهم إلى عام 1439هـ، مؤكدا استمرار دعمهم من قبل الصندوق نفسه وعدم صحة تحويلهم إلى المصارف لتمويلهم، مبينا أن الصندوق العقاري أقرض نحو 21 ألف مواطن خلال 2016 مبالغ تجاوز عشرة مليارات ريال.

وشدد اليوسف على أن الصندوق الزم شركاءه من المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى، بإيداع المبلغ التمويلي خلال مدة أسبوعين بعد اكتمال أوراق استحقاقه.

وبين أن المصارف ستقوم بإنزال المبالغ الذي سيستفيد منها المستحق من ذوي الدخل المنخفض دون تحملها الفوائد، فيما ستعمل المصارف على إيداع القرض مع جزء من الفوائد في حسابات من هم من أصحاب الدخل المتوسط .