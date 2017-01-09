(العقاري) يطرح قروضا جديدة بترتيب الأرقام

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جدة ــ البلاد

شرع صندوق التنمية العقاري في تحديث بيانات المواطنين المتقدمين للصندوق على قوائم الانتظار، والأشخاص الذين صدرت لهم الموافقة على القروض، ولم يتقدموا للحصول على القرض، وذلك استعدادًا للإعلان عن دفعات جديدة من قروض البنوك وشركات التمويل العقاري للمواطنين.

وقال تعميم صدر عن الصندوق: إن عمليات تحديث بيانات المواطنين سوف تبدأ في قائمة الانتظار على حسب الأرقام المعلنة لكل منطقة، حسب الأقدمية بالتاريخ، والمتبعة في إصدار الموافقات.

من جهة ثانية أظهرت بيانات تراجع مبيعات العقار بالمملكة بنسبة 23%، بإجمال حصيلة بلغ 265 مليار ريال؛ وفقًا لبيانات وزارة العدل الرسمية.

وأظهرت البيانات انخفاض الصفقات السكنية للعام ذاته بنسبة تجاوزت 31% (156 مليار ريال)، في حين كان الهبوط في المبيعات التجارية طفيفاً، بنسبة لا تتجاوز 8%.

وسجلت المملكة 191 ألف صفقة، بقيمة 156 مليار ريال، توزعت على ما يزيد 200 ألف عقار سكني بالمملكة، إضافة إلى 31 ألف صفقة بقيمة 109 مليارات ريال، توزَّعت على 37.9 ألف عقار تجاري منوَّع؛ بحسب بيانات الوزارة.

وتوقع خبراء أن تشهد نهاية 2017 نموًّا أو استقرارًا.