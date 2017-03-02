العقاري يعلن دفعة جديدة من المستفيدين

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جدة – البلاد

قال المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الصندوق سيعلن أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية من قروض الصندوق في منتصف شهر مارس القادم.

وأوضح أن مسيرة الإقراض تأثرت بسبب تأخر بعض المقترضين السابقين عن السداد في المواعيد المحددة، ما أثر على موارد الصندوق المالية؛ إذ إن ما يحصّل من القروض السابقة يعاد إقراضه لمن هم على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن المبالغ المستحقة للصندوق تجاوزت 30 مليار ريال.

وأكد العصيمي سعي الصندوق إلى تقليص مدة انتظار القروض، وإيجاد برامج تمكن المواطن من الحصول على المسكن الملائم، لافتاً إلى أهمية الدعم السنوي الذي يتلقاه الصندوق من الدولة.