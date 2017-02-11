(العقاري) يوقف دفعات مالية لمستحقين

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الرياض- البلاد

أوقف صندوق التنمية العقاري الدفعات المالية لأسماء المواطنين المستحقين التي تمت الموافقة عليها سابقًا من أجل تطبيق الإجراءات والمعايير الجديدة للصندوق بحقهم.

وقالت مصادر مطلعة، إن هذه الخطوة جاءت لتقليل المخاطر في عملية تعثر المقترضين في السداد، ما يعطل سير عمل الصندوق في عملية التمويل، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بأسواق الصكوك.

وخلال أسابيع سيتم إبلاغ المستحقين الذين تم إيقاف قروضهم بالاشتراطات الجديدة التي يتفاوت فيها حجم الإقراض لتصل إلى 500 ألف ريال.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يعني أنه سيتم تغيير قيمة القروض بحسب معايير تتعلق بالراتب وكشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر وسجل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية يفيد بمستوى الدخل.