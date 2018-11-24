العقاري : 3000 عسكري استفادوا من مبادرة القروض السكنية للعسكريين

كشف الصندوق التنمية العقارية اليوم السبت، عن تمويل 3000 عسكري عبر مبادرة “القروض السكنية للعسكريين في الخدمة” خلال شهرين فقط.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي اليوم: “إن الشريحة المستهدفة من المبادرة هم العسكريون في الخدمة المسجلون في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان (برنامج سكني)، وتشمل المبادرة القطاعات العسكرية التالية: “وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي ورئاسة أمن الدولة والرئاسة العامة للاستخبارات”.

وأضاف أن المنتجات التمويلية المتاحة للمستفيدين من المبادرة تتنوع ما بين “شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو من مشاريع وزارة الاسكان، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشاريع الوزارة، أو البناء الذاتي”.

وتهدف المبادرة إلى تمكين حصول منسوبي القطاعات العسكرية في الخدمة على السكن الملائم عبر تقديم قرض إضافي حسن بحد أقصى 140 ألف ريال إضافة إلى تغطية أرباح التمويل المقدم من الجهات التمويلية عبر برنامج (القرض العقاري) لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال، على أن يبدأ المستفيد بسداد القرض الحسن بعد الانتهاء من سداد التمويل الأساسي، أي بعد 15 إلى 25 عاماً بحد أقصى، وستتم جدولة الأقساط بحسب الدخل الشهري للمستفيد حينها.

وتندرج مبادرة (القروض السكنية للعسكريين في الخدمة) ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) بشراكة مع (برنامج سكني).

كما يمكن زيارة إحدى الجهات التمويلية المشاركة في المبادرة، وهي بنوك: “الأهلي، الرياض، البلاد، السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء” (تقدم كافة المنتجات)، و”العربي، السعودي للاستثمار، ساب، الجزيرة”، بالإضافة إلى شركتي “تمليك ودويتشه الخليج للتمويل” وتقدم منتجات شراء الوحدات الجاهزة ووحدات تحت الإنشاء فقط.

ودعا العصيمي المستفيدين من المبادرة إلى التسجيل أو تحديث بياناته في برامج “الدعم السكني” في وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية ثم زيارة إحدى القنوات التالية، الأولى: تعبئة البيانات على صفحة “المستشار العقاري” في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، والثانية: زيارة أحد فروع الصندوق العقاري المنتشرة في مناطق ومدن المملكة.