(العقيد) في النمسا

جدة ـ البلاد

أعلن النادي الأهلي أمس عبر حسابه الرسمي “تويتر” عن وصول هدافه وهداف الدوري لثلاث مواسم متتالية عمر السومة إلى معسكر الفريق بالنمسا، جاء ذلك بعد حصول النادي على تأشيرة دخوله لفيينا، من السفارة النمساوية في الرياض، أمس الأول.

وكان جدل كبير ومخاوف أهلاوية قد راجت خلال الأيام الماضية بعد تأخره للعام الثاني على التوالي عن بداية فترة إعداد الفريق خارجيا حيث حدث الأمر ذاته الموسم الماضي وكان السومة قد واصل برنامجه اللياقي طوال الفترة الماضية برفقة أحد مدربي اللياقة بالنادي حيث أظهر حماس كبير لتقديم موسم يساهم فيه مع زملائه في المنافسة على بطولة الموسم وتعويض اخفاق الموسم المنصرم لاسيما بعد انضمام المهاجم ديجانيني تافاريس هداف الدوري المكسيكي للفريق هذا الموسم .