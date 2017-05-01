العقيد يعادل رقم الأسطورة

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رفع مهاجم الأهلي عمر السومة رصيده التهديفي إلى 24 هدفا، في صدارة ترتيب الهدافين، وبفارق ثمانية أهداف عن ملاحقيه الريداوي إسماعيل بانجورا، والاتحادي محمود كهربا ،والوحداوي مختار فلاتة؛ حيث حسم بشكل رسمي لقب هداف دوري جميل للمرة الثالثة على التوالي، معادلًا رقم الأسطورة ماجد عبدالله، الذي سبق له تحقيق لقب هداف الدوري أعوام 79م، و80م، و 81م، حيث يحتاج الثلاثي للحاق بالسومة لثمانية أهداف لمعادلته، وهذا يعد أمرا صعبا، لاسيما أنه لم يتبق إلا جولة واحدة في دوري جميل.