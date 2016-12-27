العقيل وكيلا مساعدا للدعوة الإعلامية والإلكترونية
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جدة ــــ أحمد شرف الدين
أصدر معالي وزير الشئون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، قرارا بتكليف الشيخ طلال بن أحمد العقيل وكيلا مساعدا للدعوة الإعلامية والإلكترونية؛ حرصا من الوزارة على التفاعل مع الإعلام الجديد، والتواصل مع مستخدمي شبكات التواصل الإعلامي لنشر العلوم الشرعية والمعلومات التي تساهم في توعية المواطن والمقيم والمسلمين في مختلف دولة العالم، ونشر محاسن الدين، وعلوم القرآن الكريم، والسنة النبوية ..وتأكيدا على أهمية الإعلام في خدمة الدعوة ونشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة .. يذكر أن الشيخ طلال العقيل له جهود مختلفة ومتعددة، وأشرف على تنفيذ العديد من المناشط والمبادرات الناجحة في مجال العمل الدعوي والإلكتروني، ومنها منظومة مناسك التي تتوفر برامجها بأكثر من 14 لغة حول العالم، ووجدت قبولا واسعا لدى المسلمين في مختلف دول العالم.
التصنيف: محليات
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