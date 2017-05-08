العكايشي يجلد مرتضى منصور

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جدة- البلاد

شن محترف الاتحاد اللاعب التونسي أحمد العكايشي، هجوماً لاذعاً ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في معرض رده على تصريحات أدلى بها يوم أمس خلال برنامج تلفزيوني، والتي قال فيها: إن العكايشي عرض على نادي الزمالك، لكن سعره غال؛ كونه لاعب يعشق المال. هذا الكلام استفز المحترف التونسي، الذي قال عبر حسابه الشخصي على تويتر: مرتضى منصور، سكت دهرًا، ونطق كفرًا. أحب أن أعلمك أنه مع احترامي لجماهير نادي الزمالك، وتاريخه، إلا أنني لا أرغب يومًا في اللعب فيه؛ طالما أنت رئيسه.