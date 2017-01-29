العدد 21829 29 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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العكايشي يعود وكهربا انتظار

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العكايشي يعود وكهربا انتظار
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تأكدت مشاركة المحترف التونسي أحمد العكايشي لاعب نادي الاتحاد في المباراة القادمة أمام الأهلي في ديربي جدة ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين ويأتي ذلك بعد خروج منتخب بلاده تونس من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجابون ب

عد خسارته أمام بوركينا فاسو بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء أمس ومن المنتظر أن يصل العكايشي إلى جدة يوم غدا الاثنين أو صباح الثلاثاء

ومن جانبه تنتظر الجماهير الاتحادية نتيجة اللقاء والذي يجمع منتخبي مصر والمغرب في دور ربع النهائي ليتحدد مشاركة المحترف المصري محمود كهربا من عدمها في مواجهة الأهلي يوم الجمعة القادمة.

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التصنيف: الرياضة

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