العكايشي ينفي شكواه للاتحاد ويؤكد تفكيره في الملعب وعساف يغيب لنهاية الموسم

شارك عبر واتساب

جدة- عبدالعزيز عركوك

نفى المحترف التونسي بصفوف الاتحاد أحمد العكايشي وجود أي اشكاليات تربطه مع ناديه مؤكدا بأنه ملتزم في أداء التدريبات بشكل منتظم في الفترة الماضية ويفكر جديا مع زملائه اللاعبين في المرحلة الهامة والحالية اعتبارا من مواجهتي الهلال بدوري جميل والنصر على نهائي كأس ولي العهد مطالبا بعدم خلط الأمور واقحام المشاكل الخاصة وربطها بالنادي.

وتشير المصادر أن اللاعب قدم شكوى رسمية في أحد أقسام الشرطة بمدينة جدة ضد نادي الاتحاد لتسلمه شيكا بلا رصيد قبل أن تتدخل الإدارة لاحتواء الاشكالية.

ومن جهة أخرى ‏طالبت إدارة النادي بتواجد المشاركين في حملة التبرع بالدم لاستلام تذاكر لقاء الكلاسيكو يومي الجمعة والسبت بعد صلاة المغرب في مكتب العلاقات العامة بالنادي

وعلى ذات الصعيد واصل الفريق تدريباته المغلقة يوم أمس الخميس استعدادا لمواجهة الهلال يوم الأحد القادم ضمن الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين بمشاركة جميع اللاعبين ماعدا الحارس عساف القرني الذي أجرى كشفا على موضع الإصابة وفي انتظار اعلان الجهاز الطبي البرنامج التأهيلي وموعد عودته للملاعب وتشير المصادر أن الحارس سيغيب إلى نهاية الموسم.