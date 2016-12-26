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كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم عن العلامات الأمنية للأوراق النقدية الجديدة

ونشرت مؤسسة النقد السعودي،في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

إنفوغرافيك خاصاً بالعلامات الأمنية الخاصة بالإصدار السادس من العملة السعودية

وكشفت عن الخصائص الأمنية بالنسبة للورقة النقدية فئة الخمسة ريالات.

وقالت أن الطباعة بها بارزة وتنتشر على معظم وجه الورقة كما يوجد بها خيط معدني

يتضمن اختصار اسم مؤسسة النقد العربي السعودي.

بالإضافة للعديد من العلامات الأخرى وبها أيضاً علامات خاصة بالمكفوفين.

وأشارت النقد إلي أن من بين تلك العلامات الطباعة البارزة وخيط الأمان والعلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر

والشريط الأمني ثلاثي الأبعاد وغيرها من العلامات.

وأكدت مؤسسة النقد أنه سيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنباً إلى جنب مع العملتين الورقية والمعدنية المتداولتين حالياً

بجميع فئاتهما، بصفتهما عملة رسمية للدولة لها قوة الإبراء، فيما سيحلّ الريال المعدني الجديد تدريجياً محل الريال الورقي.