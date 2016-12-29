العليان يتفقد مركز التأهيل الشامل بالقنفذة

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جدة – البلاد

تفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان أمس مركز التأهيل الشامل بمحافظة القنفذة, اطلع خلالها على مايقدمه المركز من خدمات لمنسوبيه .

وتجول العليان على أقسام المركز، مستمعاً إلى شرحٍ من مدير المركز علي الزبيدي عن مايضمه المركز.

وأشاد المدير العام في نهاية الجولة بالجهود المبذولة من قبل منسوبي المركز، حاثاً الجميع بتقديم أفضل الخدمات والسعي لتسهيل سبل راحة المراجع.