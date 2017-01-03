العليان يفتتح مكتب العمل بالجموم

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الجموم – عبدالهادي المالكي

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن محمد العليان ومدير عام مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ حمدي يونس مكتب العمل بمحافظة الجموم بمقره الواقع في مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة، ورافقهما خلال الافتتاح مدراء مكاتب الوزارة بمكة المكرمة.

وقد شرف حفل الافتتاح محافظ محافظة الجموم الأستاذ عمران بن حسن الزهراني. وتجول العليان في مكتب العمل واطلع على كيفية خدمة المستفيد. ويأتي هذا الدعم

وافتتاح المكتب خدمةً لأهالي محافظة الجموم فيما شكر المحافظ نيابة عن الأهالي فرع وزارة العمل بالمنطقة على جهوده الكبيرة لرفع مستوى ماتقدمه المحافظة من خدمات.