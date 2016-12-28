العمرو: (نبراس) مشروع وطني رائد للوقاية من المخدرات

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الرياض – البلاد

قال معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو: على شبابنا أن يستوعبوا المرحلة التي نعيشها بالابتعاد عن كل ما يهدد مقدرات الوطن، وأن يعوا أن بلادنا مستهدفة، لذلك ادعو شبابنا إلى أخذ الحيطة والحذر ضد كل من يحاول العبث بأمن الوطن وإيقاع الشباب في براثن المخدرات والإدمان.

جاء ذلك خلال إقامة الملتقى التثقيفي بمقر مديرية الدفاع المدني، أمس، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني.

وأشاد الفريق العمرو بمشروع “نبراس”، مطالباً الجميع بالتعاون لدعم هذا المشروع الوطني الرائد الذي سيكون بلا شك نبراساً حقيقيا لكل ابنائنا في دحر كل المخططات التي تحاول استهدافهم.

وأثنى على الجهود التوعوية التي تبذل على مستوى المناطق، لرفع الحس الأمني والتوعوي لكافة المنسوبين، ورفع الوعي في مجال مخاطر المخدرات وتأثيرها السلبي على العمل والعاملين.

من جانبه أشاد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع “نبراس” عبدالإله بن محمد الشريف بالجهود الأمنية والجمركية التي تبذلها الأجهزة المعنية، وفق توصيات ولاة الأمر – حفظهم الله-,

مبيناً أن المملكة تتعرض لحرب شرسة، لا تتوقف، تستهدف عقول وسواعد شبابها من خلال المخدرات، وأن الأجهزة الأمنية تعمل بأقصى طاقتها لمواجهة تلك الحرب. واستعرض الشريف ما تبذله الأجهزة الأمنية من خلال جهود رجالها بكافة القطاعات وخصوصاً رجال الدفاع المدني.