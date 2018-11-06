العمرو يكرم الفائزين بجائزة الابتكار

الرياض- البلاد

كرم معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، الشركات الفائزة بجائزة (الابتكار)، التي تم إطلاقها للمرة الأولى، وذلك على هامش الحفل الذي أقيم للشركات العارضة التي تمثل أكثر من 130 شركة تمثل 22 دولة حول العالم بالمعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر المقام حالياً بمدينة الرياض .

وتم تصنيف الجائزة إلى 6 فئات هي: الواقع الافتراضي والمعزز، والكشف عن الطائرات بدون طيار، والأنظمة غير المأهولة والروبوتات، وإدارة الجريمة الرقمية والأدلة الجنائية الرقمية، والنظم المتصلة والمعدات الأمنية الذكية، وإدارة الحشود، وتم اختيار المرشحين من قبل لجنة من خبراء الصناعة.

كما قام الفريق العمرو، بتكريم الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المشاركة في المعرض (وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني – المديرية العامة لحرس الحدود – المديرية العامة للأمن العام – قيادة قوات أمن المنشآت)، وكذلك قطاعات من رئاسة أمن الدولة ممثلة في (المديرية العامة للمباحث من أمن المطارات، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة)، بالإضافة إلى كلية نايف للأمن الوطني، والخطوط الجوية العربية السعودية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعبّر الفريق العمرو عن سعادته بهذا التكريم، مشيداً بدور القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهود التي بذلتها لإنجاح المعرض، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في مجال الصناعات الأمنية والوقائية.

ونقل معاليه تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عادا هذه المناسبة فرصة لتجمع جميع الجهات الأمنية تحت سقف واحد في ظل وجود شركات عالمية تهتم بالمقترحات والتقنية الأمنية، ومتطلعا لانضمام مزيد من الشركات الفاعلة لإثراء محاور المعرض خلال الأعوام المقبلة، وإضافة محاور جديدة تركز عليها هذه الشركات بشكلٍ أكبر، كجانب السلامة الذي يرتبط بشكلٍ وثيق بالجانب الأمني” نحو استراتيجية واضحة لإدارة الأزمات.