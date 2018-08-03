العمرو : ١٨ ألف ضابط وفرد و٣ آلاف آلية ومعدة في خدمة ضيوف الرحمن

أكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو , اكتمال الترتيبات كافة لتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ خلال موسم الحج لهذا العام 1439هـ، وتوفير كل سبل السلامة الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن من الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأشار معالي الفريق العمرو, أن قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة، بدأت بالفعل مباشرة مهامها بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وسرعة التدخل لمواجهة جميع المخاطر الافتراضية التي قد تحدث خلال أداء الحجيج لمناسكهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني.

وأوضح معاليه, أن المديرية العامة للدفاع المدني تشارك في أعمال موسم الحج لهذا العام من خلال 18 ألف ضابط وفرد تدعمهم 3000 آلية ومعدة تنتشر في جميع المواقع التي يرتادها الحجاج والزوار والطرق المؤدية إليها، لتعامل مع المخاطر كافة التي قد تهدد سلامتهم, لافتا إلى أن قوات الدفاع المدني المشاركة في مهمة الحج هذا العام على أهبة الاستعداد للتعامل مع المخاطر كافة التي قد تهدد سلامة الحجاج.

وأشاد الفريق العمرو في تصريح له بمناسبة مباشرة أعمال الدفاع المدني، بمستوى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ خلال موسم الحج ، التي شرفت باعتمادها من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وكذلك الخطط التفصيلية الملحقة بها .

ونوه معاليه بحرص القيادة الرشيدة على توفير الإمكانات لقوات الدفاع المدني المشاركة في أعمال الحج ، على أداء مهامها في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، مؤكدا أن هذه المتابعة والدعم اللا محدود من ولاة الأمر – حفظهم الله – كان له أطيب الأثر في تكامل استعدادات وجاهزية قوات الدفاع المدني في الحج، وقدرتها بمشيئة الله تعالى على مواجهة كافة الأخطار التي قد ترتبط بهذا التجمع الإيماني العظيم .

وأكد معالي مدير عام الدفاع المدني, حرص المديرية على تحديث خطط انتشار وتمركز قوات الدفاع المدني المشاركة في حج هذا العام ،على ضوء الدروس المستفادة من حجج الأعوام السابقة، إلى جانب استحداث عدد من الوحدات والفرق للتدخل السريع ،وأداء مهام توعوية في مجال السلامة والإشراف الوقائي وغيرها من أعمال الدفاع المدني.