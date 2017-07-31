العمري : الدولة تخدم ضيوف الرحمن على أكمل وجه

مكة المكرمة- البلاد

أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الدولة – رعاها الله – تقوم بخدمة ضيوف الرحمن حجيجاً ومعتمرين على أكمل وجه.

وقال: إن عناية المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وخدمتهما يعد ركيزة من ركائز نظامها الأساسي للحكم.

وأضاف العمري منذ تأسيس هذه الدولة في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ومن بعده أبناؤه البررة وهم يرعون حجاج بيت الله الحرام ويبذلون الغالي والنفيس بما لا يكاد يعرف في الأزمنة السالفة.

وأشاد بأن دولتنا المباركة المملكة العربية السعودية تجند كل إمكاناتها لنجاح موسم الحج في كل عام ، وتبذل كل ما من شأنه أداء المناسك على الوجه الصحيح في أمن وأمان وسكون واطمئنان منذ قدوم ضيوف الرحمن من جميع أرجاء المعمورة وحتى رجوعهم لبلادهم ، مؤكداً أن هذه الجهود العظيمة والخدمات الجليلة هي محل تقدير وشكر وامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن الرعاية وجودة الخدمات المقدمة.