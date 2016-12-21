العمل بطب الأسرة في 100 مركز صحي

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الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة عن بدء العمل بمشروع طب الأسرة، وذلك في 100 مركز للرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة متكاملة محدثة؛ بحسب أحدث معايير الرعاية الأولية، وفق مسار واضح، وسعياً لتحسين تكامل واستمرارية الرعاية المقدمة عن طريق تطوير الرعاية الصحية الأولية، وبما يتواكب مع رؤية 2030 فيما يخص تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي،

مشيرة إلى أنه تزامناً مع هذا المشروع قامت الصحة بزيادة عدد مقاعد التدريب لكل من الزمالة والدبلوم والتدريب عن بعد وأثناء العمل في طب الأسرة، لتغطية الاحتياج حسب المعايير العالمية.

وأضافت أنه تم رفع عدد المقاعد والمقبولين لبرنامج الزمالة بنسبة 60%، ودبلوم طب الأسرة بنسبة 100% ، كما تم استقطاب مدربين عالميين لمختلف مناطق المملكة ، إضافة إلى إنهائها للمواصفات الخاصة بمشروع العيادات المتنقلة.