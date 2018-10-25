“العمل” تبرم مذكرة تفاهم لتوظيف أكثر من 4000 شاب وشابة

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التوطين مع شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر (سند)، في الرياض اليوم ، مذكرة تفاهم لتوظيف أكثر من 4000 شاب وشابة سعوديين في مشروعات الشركة بخدمات النفط والغاز بعد تزويدهم بالمهارات والتأهيل اللازم , وذلك برعاية معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين.

ووقع الاتفاقية وكيل التوطين بالوزارة المهندس غازي بن ظافر الشهراني، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية نابورس للحفر (سند)، المهندس يحيى بن محمد التميمي.

وبموجب الاتفاقية ستعمل الجهتان على توطين المهن النوعية مثل الوظائف الهندسية والفنية والخاصة بمجال حفر الابار، وتقديم الدعم لتوظيف المرأة في المهن الادارية والمحاسبية والموارد البشرية، وكذلك التعاون في تأهيل الشباب والشابات السعوديين بالمهارات والمعارف اللازمة لتمكينهم من العمل في تلك المهن، كما تم اعتماد الخطة الزمنية لتنفيذ الاتفاقية ومتابعة تطبيقها، وخطة قياس أثر واستدامة التوظيف، ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذها.

وتعمل وكالة التوطين في الوزارة، على توطين فرص العمل المستدامة، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وإيجاد آليات وسياسات فاعلة لذلك، وكذلك رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري الوطني، وتوطين الوظائف المنتجة والمستدامة.

كما تحرص شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر (سند)، على توطين رأس المال البشري السعودي في عدد من الوظائف والمهن، بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية بذلك، ودعم الجهود الحكومية في هذا الإطار.