العمل تتحمل 80 % من كلفة حضانة أطفال المرأة العاملة

الرياض ــ واس

تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال شهر محرم المقبل، برنامجين لدعم ضيافة أطفال المرأة العاملة ونقلها، لرفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي. ومن المقرر أن يساهم «هدف» في تغطية 80 في المئة في حد أقصى من كلفة حضانة الطفل والنقل للمستفيدة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد ابا الخيل، ان مبادرة دعم ضيافة الأطفال “قرة” تقدم للمرأة العاملة السعودية دعما للاستفادة من مراكز خدمة ضيافة الأطفال لمدة 4 سنوات.

واوضح ابا الخيل ان البرنامج يهدف إلى تمكين المرأة العاملة السعودية من الالتحاق بسوق العمل، والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها أثناء فترة عملها، عبر تسجيل أطفالها في أحد مراكز خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويغطي البرنامج وفقا “للمتحدث الرسمي”، جميع مناطق المملكة, وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، مبيناً أن “هدف” يتحمل 80% من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى وهو ما يعادل 800 ريال شهرياً للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلان للمستفيدة، من حديثي الولادة وحتى سن 4 سنوات.