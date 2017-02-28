العمل تحدث بيانات 976 ألفاً من ذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان

شارك عبر واتساب

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن 976.356 مستفيدًا من الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، حدثوا بياناتهم إلكترونيًا، عبر البوابة الالكترونية المخصصة للتحديث بالإضافة إلى فروع الوزارة بالمناطق، وذلك منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث الثلاثاء تاريخ 1 صفر من العام 1438هـ، حتى يوم الاثنين الموافق 30 جمادى الأولى 1438هـ.

وتنقسم بيانات المحدثين إلى ثلاثة أقسام؛ الأول مستفيدو الضمان، فقد شكلوا نحو 64% من إجمالي من حدثوا بياناتهم، أما القسم الثاني فهم مستفيدو الرعاية، وبلغت نسبتهم نحو 22% من إجمالي محدثي البيانات، والقسم الثالث يجمع بين القسمين السابقين، وهم مستفيدو الرعاية والضمان معًا، وبلغت نسبتهم نحو 14 في المائة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسبة الإناث الأكبر، حيث شكلت نحو 59% من المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم بـ577.2 ألف أنثى، بينما بلغ عدد الذكور نحو 399.2 ألف، بلغت نسبتهم 41 %.

وأشار أبا الخيل إلى أن تحديث بيانات المستفيدين الذي يستمر حتى 1/ 8/ 1438هـ، يتم وفق آلية تتميز بالدقة، وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غير القادرين منهم لخدمتهم في مواقعهم، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وبناء آلية تواصل مستقبلية فعالة مع كافة المستفيدين من خدماتها، تحقيقًا لرسالتها في الوصول إلى المستفيدين أينما كانوا وفي أي وقت، وتفعيل وسائل التواصل المباشر مع مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية، وبشكل ميسر وسهل.