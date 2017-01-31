العمل تحدد موعد صرف المعاشات ومبالغ دعم الكهرباء

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جدة ــ البلاد

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توحيد صرف مبلغ معاشات الضمان الاجتماعي، ومبالغ برنامج الغذاء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، اعتباراً من أمس “الإثنين” ، مؤكدة أنها ستستمر في توحيد صرف المبالغ في نفس اليوم بشكل شهري.

وقال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي: إن توحيد صرف معاش الضمان، ومبالغ برنامج الغذاء في نفس اليوم سيستمر بهذا الشكل شهريا، ويشمل مع مطلع الشهر المقبل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأشار العصيمي ، إلى أن الوزارة قامت بإيداع المعاش الشهري، ومساعدة الغذاء على دفعتين، حيث تم إيداع مبلغ 1.248 مليار ريال كمعاش شهري، لـ860.543 ألف حالة ضمانية، كما أودعت الوزارة 176.4 مليون ريال، لـ802 ألف مستفيد من برنامج الغذاء.