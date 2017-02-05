“العمل” تدشن مجمع اتصالات جديداً يضم 83 محلاً بالرياض

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دشن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة د.إبراهيم الشافي، مجمعاً يضم أكثر من 83 محلاً لبيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها، وذلك في شرق مدينة الرياض، بحضور مالك المجمع ، وممثلين عن إدارة التفتيش، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبنك التنمية الاجتماعية، ومنصة دروب.

والتقى الوكيل عدداً من أصحاب المحال ورواد الأعمال خلال الجولة التي قام بها

من أجل التعريف بما تقدمه منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لهم، لإنجاح مشاريعهم ومحالهم.

وأكد الشافي أن هذا التدشين يعكس الرغبة القوية لأبناء الوطن لإثبات أنفسهم وقدرتهم على تولي زمام الأمور في قطاع

الاتصالات، مشيراً إلى أن كثيراً من الشباب السعوديين المتواجدين في المجمع استفادوا من الدورات التي قدمتها الوزارة ولا تزال

في خدمة العملاء وصيانة الجوالات إلى جانب مهارات البيع، مبيناً أن الدورات الآن أصبحت إلكترونية، ولا تتطلب حضور المتدرب،

وإنما التواجد إلكترونياً من خلال منصة دروب، كما أن هناك ممن استفاد من برامج الدعم التي يقدمها صندوق تنمية الموارد

البشرية “هدف”، وكذلك الدعم الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح أن افتتاح المجمع يأتي تأكيداً على تجاوب الشباب السعودي مع قرارات الوزارة الخاصة بتوطين بعض القطاعات، حيث يمثل

هذا التفاعل دعماً للوزارة للمضي قدماً في توطين قطاعات أخرى

مبيناً أن المجمع وفر أكثر من 160 فرصة وظيفية للشباب السعودي.

من جهته، أبان مالك المجمع محمد السماعيل، أن الإقبال من قبل الشباب السعودي كان كبيراً جداً للاستئجار والاستثمار في

بيع وصيانة أجهزة الجوال، بدليل استمرار طلبات التأجير رغم اكتمال تأجير المحال في المجمع، مؤكداً أنه حرص على تواجد

سعادة الوكيل، ليكون دعماً لأصحاب المحال من الشباب السعوديين.