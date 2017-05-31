“العمل” تدعو لتزويدها ببيانات المتعففين لإدراجهم ببرامج الضمان

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، المجتمع وفاعلي الخير، إلى المشاركة في تزويدها ببيانات ومعلومات المحتاج المتعفف، لتسجيله وإلحاقه ببرامج الضمان الاجتماعي بعد التحقق والتثبت من احتياجه وانطباق شروط الاستحقاق عليه وفق نظام الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزارة إن دعوتها تأتي في إطار خدمة وصال التي أطلقتها مؤخراً للوصول إلى المتعففين، عن طريق فاعلي الخير، الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعففة والمحتاجة لخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي.
وذكرت أن طريقة استخدام الخدمة تبدأ بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط https://sd.mlsd.gov.sa، واختيار خدمة وصال للوصول إلى المتعففين، ويقوم فاعل الخير بتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفف، وتتولى الوزارة مهمة التأكد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي، للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.