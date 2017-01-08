العمل تستعين بشركات خاصة لمراقبة القطاع الخاص
الرياض ــ البلاد
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن نيتها إطلاق شركة خاصة تتولي عملية التنفيش على القطاع الخاص، بحلول عام 2020، تحت إدارة شركة “تكامل” التابعة للوزارة، التي تسير في خصخصة قطاعها التفتيشي خلال 3 سنوات من الآن.
وقال مصدر مسؤول: إن الشركة ستعامل كقطاع خاص ورواتب عامليها لن تصرف من ميزانية وزارة العمل والتنمية، الأمر الذي سيوفر من ميزانية رواتب عاملي هذا القطاع، لافتا إلى أن العاملين فيها سينطبق عليهم نظام العمل والعمال.
وبين المسؤول أن إشكالياتهم حاليا تتمثل في بحث الإيراد الذي سيكون مبدئيا من إيرادات المخالفات والغرامات التي تقع من خلالها العقوبات على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، لافتا إلى أن الإشكالية أن القطاع الخاص سيمتثل غالبا للأنظمة، ما يزيد التوقعات بألا تثبت أو تنخفض إيرادات هذا المورد المتوقع أو المقترح لهذه الشركة، ما يجعلها تضع احتمالات وتقديرات أخرى للإيرادات للوصول إلى حجم ميزانية تشغيل هذه الشركة.
وقال المسؤول: إنه سيتم نقل موظفي التفتيش العاملين حاليا بإدارة التفتيش في الوزارة إلى شركة “امتثال”، بعد إغلاق القطاع بالوزارة وخصخصته، علاوة على نقل آخرين لإدارات الوزارة الأخرى.
الوسوم:مراقبة القطاع الخاص
التصنيف: اقتصاد
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