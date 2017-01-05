(العمل) تطرح منصـات تسويقية للأسـر المنتجـة

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الرياض ــ البلاد

طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منصـات تسويقية للأسـر المنتجـة من الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدات من الضمان الاجتماعي، من خلال المشاركة في معرض “منتجون4” الذي تنظمه غرفة الرياض، بالتسويق لمنتجاتهن من الأزياء، والمشغولات يدوية ، والاكسسوارات، ومستلزمات الحفلات، والتصوير ،

وغيرها من الحرف التي حولناها من موهبة إلى مهنة ومشروع ربحي، من خلال تسهيل مشاركتهن في المعرض.وتقديم الدعم اللازم لهن لتمكينهن في سوق العمل، والمساهمة في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقالت أمل عبد الدايم، إحدي المشاركات في المعرض : إن الكثير من الأفراد لديهم مهارات الاشغال اليدوية، أتاح لهم المعرض فرصة الاستفادة من هذا المهارات، من خلال عرضها وإيجاد فرصة تسويقية مناسبة للكثيرين.