“العمل” تطلق مشروع الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الضمان

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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المرحلة الأولى من مشروع الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي د. عبدالعزيز آل فريان، أن المشروع يهدف إلى التيسير على مستحقي الضمان الاجتماعي، وتخفيف نسبة المراجعين للمكاتب، وذلك بتقديم خدمات وبرامج المستحقين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأبان آل فريان، أن المرحلة الأولى من مشروع الخدمات الإلكترونية تشمل: تقديم خدمة التسجيل في المعاش الضماني لفئة الأرملة منفردة، والأرملة مع أولادها، والمطلقة منفردة، والمطلقة مع أولادها، ومن بلغ سن الشيخوخة.

وشدد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي على ضرورة أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة، وشروط الاستحقاق للمعاش الضماني، لافتا إلى أن المستفيد من هذه الخدمة وبعد دخوله على البوابة الإلكترونية للوزارة يتعين عليه تعبئة بيانات الطلب الخاصة ببيانات العائل والدخل والأسرة، وبيانات الحساب البنكي، إضافة إلى إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها، على أن يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من قائمة “طلباتي”، حتى يتم دراسته ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنه.