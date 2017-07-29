العمل تكشف حقيقة توطين 32 وظيفة للسعوديين

جدة – وليد الفهمي

أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل لـ(البلاد) أنه لا صحة للأنباء التي تفيد بصدور عدة قرارات وتعليمات تنص على أن يتم قصر العمل في بعض الأنشطة والمهن والوظائف على السعوديين ومن بينها ما اشيع في عدد من المواقع الاخبارية عن منع المقيمين في السعودية من العمل في 32 قطاعا ونشاطا تجاريا . وكانت تلك المواقع قد اكدت وزعمت ان هذه القرارات جاءت في إطار توجيهات الدولة وسياستها العامة،وما توليه من اهتمام مستمر بقضايا السعودة وإتاحة فرص التوظيف للمواطنين.

وكان من ضمن هذه الأنشطة والمهن التي تم تداولها بعد انتشار الخبر، محلات التصوير الفوتوغرافي للنساء، والحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والمكاتب العقارية، وجميع منشآت القطاع الأهلي، وشركات الطيران ووكالات السياحة والسفر والشحن الجوي، ومرافق المؤسسة العامة للموانئ، ومرفق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ونقل الطالبات والمعلمات، ومراكز المحلات الإعلامية، والوظائف المهنية والحرفية، ومكاتب التخليص الجمركي، والصيانة والتشغيل والنظافة، وسيارات الأجرة في مطار الملك خالد، ومكاتب الحج.

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