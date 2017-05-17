العمل تمنح 600 ألف مواطن حق استقدام العمالة إلكترونيا

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جدة ــ البلاد

منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ600 الف من المسجلين في برنامج “مساند” احقية اتمام عملية إصدار تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 11 دولة حول العالم إلكترونيا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد ابا الخيل، لـ” قناة “الإخبارية” ان المسجلين فى البرنامج يحق لهم اتمام عملية استخراج تأشيرة الاستقدام دون الحاجة للتعامل مع المكاتب التابعة للوزارة، لجلب عمالة منزلية او سائقين من بنجلاديش والهند وباكستان والفلبين وفيتنام وسيريلانكا وكمبوديا.

واضاف ابا الخيل، ان الوزارة تعمل على إضافة دول أخرى للربط الإلكتروني الذي يتيح الاستقدام من خلال برنامج “مساند”.