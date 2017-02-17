(العمل) تناقش تطوير أنظمة التنمية الاجتماعية

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الرياض- البلاد

ناقشت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطوير أنظمة قطاع التنمية الاجتماعية ولوائحه، بحضور المشرف العام على قطاع التنمية المهندس ماجد العصيمي، وقيادات الوكالات التابعة للقطاع، وعدد من المختصين.

وأوضح المهندس العصيمي خلال ورشة ورشة عمل أمس بمقر الوزارة،أنها تأتي في سياق تطوير السياسات وأنظمة قطاع التنمية الاجتماعية، لمراجعة مسودة أربعة أنظمة رئيسة للقطاع، والتي تختص بجميع الأنشطة القائمة للقطاع، سواء في الضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية أو القطاع غير الربحي.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه الورشة إلى الخروج بأنظمة تشمل جميع الأنشطة والبرامج والمبادرات والأعمال القائمة في الوقت الحالي، لتكون متوافقة مع رؤية المملكة 2030، وخطط التحول الوطني 2020، وتصبح سهلة وميسرة للإجراءات، كما تهدف الورشة إلى الخروج بأنظمة وسياسات فاعلة تنتج خدمات ذات كفاءة عالية، موضحاً أن الوزارة وصلت إلى المراحل الأخيرة من تطوير السياسات والأنظمة، كاشفاً أن الوزارة بدأت في التجهيز مبكراً لجميع الإجراءات المقترحة، وذلك من أجل تطبيقها مباشرة فور اعتمادها من الجهات العليا.

من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن ورشة العمل ناقشت مع المختصين والقيادات في قطاع التنمية الاجتماعية أنظمة القطاع على مستوى وكالات الرعاية الاجتماعية والأسرة، والضمان الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية، لأخذ مرئيات المختصين في تلك الوكالات عن أكثر من 38 لائحة، لوضعها في قوالب محددة لتسهيل التعامل معها، وتطبيقها في الميدان بكل مرونة وفاعلية.