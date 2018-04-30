“العمل” تنفذ 9 آلاف جولة تفتيشية في 5 أسابيع للتحقق من الالتزام بتوطين منافذ تأجير السيارات

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 8,986 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين القطاع.

ودخل قرار “قصر العمل في منافذ تأجير السيارات” في كافة مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب

والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت حتى 5 شعبان الحالي، أسفرت عن التزام 8,158 منشأة

في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 293 منشأة.

وأشار أبا الخيل إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 427 مخالفة

لافتًا الانتباه إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 269 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 158 مخالفة.

ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.