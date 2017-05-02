“العمل” تودع 371 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ25 ألف أسرة

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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الاثنين، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر شعبان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأفاد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 371,120,000 ريال، تمثل استحقاق شهر شعبان الجاري.

وأضاف أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 24,954 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح الفريان، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.