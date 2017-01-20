العمل توضح موقفها بشأن فصل السعوديين

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جدة – البلاد

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ما صدر من تصريحات منسوبة لمدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة في وسائل الإعلام لا يمثل رأي الوزارة، مؤكدة أن ما يصدر عن الوزارة يكون عبر المتحدث الرسمي المخول بالإدلاء بالتصريحات حول ما يتعلق بالوزارة وبرامجها.

وكان مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان، قال في تصريحات صحفية إن المادة 77 من نظام العمل ليست ضد الموظف السعودي، بل هي في صالح الموظف المجتهد الذي يجذب صاحب العمل إليه ولا يستغني عنه.

إلى ذلك سعت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، الى بناء شراكات استراتيجية مع وزارات وجهات مختلفة في سبيل تحقيق التوطين المناسب ورفع معدلاته في القطاعات الاقتصادية والتنموية التي يتطلبها سوق العمل.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ برامج تدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل القوى الوطنية للخصول على عمل مناسب، وتحقيق مستوى توطين عال لوظائف قطاع البيئة والمياه والزراعة، وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة لها بحلول عام 2030م.